"Juan Cuadrado ha giocato 85 partite e segnato 20 gol con la maglia della Fiorentina in Serie A, tra il 2012/13 e il 2014/15. Il colombiano ha realizzato due gol contro i viola in campionato, entrambi con la Juventus allo Stadium (novembre 2021 e dicembre 2015). Juan Cuadrado ha anche fornito quattro assist contro la Fiorentina in Serie A, solo contro il Torino (otto) ne ha serviti di più nel torneo". Statistiche dal sito ufficiale della Juventus.