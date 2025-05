Cuadrado e l'addio alla Juventus: 'L'ho scoperto da Instagram, nulla di umano'

AFP via Getty Images

Parla Cuadrado

Juan, intervistato da Fox Deportes, è tornato sull'addio alla Juventus raccontando la sua versione dei fatti. Di seguito le sue parole.ADDIO ALLA JUVE - "De Sciglio era infortunato e mi dissero che c'era la possibilità che rimanessi per un altro anno. E io risposi: 'Certo, questa è casa mia'. Mi hanno detto che mi avrebbero rinnovato il contratto, ma non è successo niente di umano. Hanno pubblicato una foto su Instagram con scritto 'Muchas gracias Panita', ed è stato allora che ho capito che non mi avrebbero preso in considerazione. Nemmeno una chiamata dopo così tanti anni. Questo è quello che è successo e in pochi sanno. Però, questo è il calcio, sono cose che succedono e ti fanno imparare".

Quando Cuadrado ha lasciato la Juve

L’estate del 2023 ha segnato la fine di un capitolo importante nella storia recente della Juventus: l’addio di Juan Cuadrado dopo otto stagioni in bianconero. Arrivato a Torino nel 2015, inizialmente in prestito dal Chelsea, il colombiano si è conquistato fin da subito un ruolo da protagonista grazie alla sua velocità, alla duttilità tattica e allo spirito combattivo. Con la maglia della Juventus, Cuadrado ha disputato oltre 300 partite, vincendo cinque scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe italiane, diventando uno dei simboli della squadra negli anni di maggiore dominio in Serie A.