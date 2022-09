Qualcosa è successo, qualcosina è scattato. La Juventus si è ritrovata unin meno in quest'inizio di stagione e ha fatto tutta la differenza del mondo. Tra gli scricchiolii bianconeri, una crepa l'ha causata proprio il colombiano. Che ha un contratto fino a fine anno, che è reduce da un rinnovo praticamente mai discusso: è solo scattata una clausola unilaterale, tra Juan e i bianconeri non è mai stato trovato un accordo con affaccio sui prossimi anni.Al momento, di ridiscutere l'attuale situazione di Cuadrado pare che nessuno abbia voglia. Juan resta uno dei titolarissimi della Juventus, ma le recenti prestazioni non lo pongono al primo posto degli intoccabili della rosa. Tutt'altro: Cuadrado resta tra i principali colpevoli delle fatiche del gruppo, e a colpire è anche l'atteggiamento. Il colombiano è parso spesso sconnesso dalla squadra, fuori dal gioco per larghi tratti di partita, con la paura di sbagliare e di fatto un'incapacità irreale di saltare l'uomo. Sta dando poco, dopo aver dato tutto. Anche per questo, si va verso i titoli di coda della storia. Grandissima, bellissima. Ma apparentemente sul viale del tramonto.