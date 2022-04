40 presenze in stagione per Juan Cuadrado. Il traguardo "a cifra tonda" raggiunto sabato sera dal colombiano nel match tra Juve e Cagliari ha assunto un significato anche in termini di mercato: nel suo contratto, infatti, era presente una clausola per il rinnovo automatico di un anno - e dunque fino al 2023 - al raggiungimento della 40^ partita giocata. Come raccolto dalla nostra redazione, però, il club bianconero sta spingendo per rivedere in ogni caso l'accordo con un ingaggio ribassato, da 5 a 3 milioni di euro netti.