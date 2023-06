La Juventus e Juan Cuadrado sono lontani, mai come adesso probabilmente ma ancora non è sicuro al 100% l'addio. Come riferisce calciomercato.com infatti, il club ha proposto un rinnovo al colombiano di un anno a meno di 2 milioni di euro. Ovvero meno della metà di quanto guadagna con l'attuale contratto. La palla quindi passa ora al giocatore.