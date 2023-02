La Juventus sta anche pianificando il suo futuro, che passa anche dai rinnovi e da scelte pesanti che la società sta prendendo su giocatori fondamentali negli ultimi anni. Tra questi, anche Juan. Jolly decisivo nelle stagioni piene di successi dei bianconeri, negli ultimi mesi gli infortuni lo hanno però spesso tenuto ai margini e anche nelle ultime settimane Massimiliano Allegri non ha potuto contare su di lui. Anche su questo stanno andando avanti le riflessioni del club dalle parti della Continassa, con l'idea di non offrire un prolungamento che sta diventando sempre più concreta. Nessuna trattativa in corso, nessun appuntamento in agenda: a meno di clamorosi colpi di scena, la storia tra la Juve e Cuadrado si concluderà a giugno. Lo riporta calciomercato.com.