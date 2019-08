Con il contratto in scadenza al 30 giugno 2020, Juan Cuadrano ha davanti solamente due opzioni: il rinnovo o la cessione immediata. La Juventus aveva già comunicato questa doppia ipotesi ad Alessandro Lucci, agente del giocatore, durante un incontro dello scorso maggio. Tre mesi dopo e rifiutata una ricca offerta pervenuta dallo Shanghai Shenhua, il colombiano è vicino a prolungare la propria avventura in bianconero: scadenza nel 2021 ed ingaggio di circa 4 milioni di euro. Come riporta il Corriere dello Sport, è stato decisivo l’incontro fra Paratici e Lucci che si è svolto nella giornata di ieri. L'apporto del colombiano diventa molto importante nel nuovo scacchiere bianconero, Cuadrado, infatti, non verrà impiegato solamente come esterno alto ma, al contrario, buona parte del suo raggio d’azione si allargherà sulla linea dei difensori. Per la sua duttilità, il giocatore potrà essere utilizzato come ottimo terzino destro di spinta in alternativa al più difensivo Danilo.