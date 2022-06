Sottotraccia, anche un po' in silenzio, per abbassare certamente i toni. Tra la Juve e Juan Cuadrado resta una situazione tesa, e anche il presente deve essere ben delineato (oltre al futuro). Il colombiano ha rinnovato unilateralmente il contratto: conosciamo tutti la clausola, scattata al quarantesimo gettone stagionale, grazie alla quale il contratto dell'ex Fiorentina è stato automaticamente prolungato di un anno a una cifra non inferiore ai 5 milioni di euro (9,25 lordi). La conosceva certamente anche il club, che aveva provato a giocare d'anticipo proponendo all'esterno un anno in più e lo stipendio spalmato su più esercizi. Risultato? Nulla di fatto. Per ora.



L'IDEA - Alla base, l'idea di Cuadrado è quella di continuare con la Juve. E la Juve è ben lieta di proseguire insieme. Ma - ed è un "ma" bello grosso - l'obiettivo della società è abbassare il monte ingaggi e uno stipendio come quello attuale di Juan non rientra nei parametri. Per questo si lavorerà, si continuerà a farlo. Anche per capire se ci sono concreti margini per presente e per il futuro, a prescindere dalle frizioni dell'ultimo periodo. Servirà uno sforzo da entrambe le parti (e più dalla parte di Cuadrado) per evitare una rottura che sarebbe molto impattante nei piani di Allegri.