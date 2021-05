Questa stagione ha confermato che Juan Cuadrado è un giocatore fondamentale per la Juventus. Miglior assist-man del campionato, il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022 ma secondo La Gazzetta dello Sport sono già stati avviati i contatti per il rinnovo: il quotidiano ha assicurato che la grande stagione del terzino bianconero ha convinto la società a iniziare la trattativa per il prolungamento del contratto di un altro anno, dal 2022 al 2023.