Alla vigilia della gara di Champions col Ferencvaros, il terzino destro della Juveha presentato così la gara: "Sarà una sfida importante, come se fosse una finale - ha detto a Juventus tv - Bisogna giocare consapevoli che dobbiamo ottenere un risultato positivo, questo è quello che conta. Non possiamo fidarci del loro ko contro il Barcellona, dobbiamo stare attenti a tutto perché anche sullo 0-0 col Barça hanno preso una traversa. La gara con lo Spezia? E' stata una gran vittoria, quello che ci voleva per darci fiducia. Siamo andati a Cesena per vincere, dopo la sconfitta col Barcellona abbiamo lavorato bene".