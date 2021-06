Nessun dubbio: Juan Cuadrado e la Juventus andranno avanti insieme. Il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022, ma presto potrebbe arrivare il rinnovo per un'altra stagione allungandolo fino al 2023. Tutto come da programma quindi, perché erano questi gli accordi originari tra le parti come conferma anche un bonus-permanenza previsto per l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, che gli spetta per la prossima stagione.