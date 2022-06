La questione Cuadrado - il rinnovo scattato in automatico e le richieste di rimodulazione della Juventus rispedite al mittente -, continuano a tenere banco in casa bianconera. Come riporta Tuttosport, adesso la dirigenza è ad un bivio: puntare su di lui anche in questa stagione, o cederlo per fare cassa. Su di lui, l'attenzione dell'Inter di Marotta e della Roma, oltre a diverse piste estere.