Prova a chiarire, Juan Cuadrado, dopo l'ultima polemica che gli hanno attribuito in Colombia. Dopo l'ultima partita - debutto in Copa America con vittoria contro l'Ecuador -, Juan aveva risposto sull'esclusione di James sostenendo come "nessuno sia più importante del gruppo". Ci hanno montato un caso.



LE PAROLE - In una diretta Instagram, Cuadrado ha voluto allora chiarire: "Sono qui perché sto ascoltando tante cose dopo l'intervista post partita - le sue parole -. Sul mio amico James, io ho detto che la partita e il gruppo erano le cose più importanti. Che tutto il gruppo fosse più importante del resto. Abbiamo giocato insieme tante volte e la stampa sta dicendo cose su James senza senso. Sappiamo quant'è importante per la nazionale, tutti sappiamo la grande persona che è e che punto di riferimento è per noi. E' difficile non essere chiamato. Mi metto nei suoi panni. Per questo chiedo ai giornalisti di non fare così, James è un amico. Le critiche sono un diritto, ma come potete far passare un messaggio del genere? Dovete farvi un esame di coscienza".