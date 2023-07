No, non è stata presa bene. E praticamente da nessuno. Juanvae i tifosi nerazzurri, così come quelli della Juventus, hanno iniziato a stropicciarsi gli occhi: non credevano alle notizie emerse in una calda domenica di metà luglio. E invece è tutto vero: il colombiano farà parte della rosa di Simone Inzaghi, già nelle prossime ore ci sarà l'approdo ad Appiano, dove inizierà il nuovo percorso nerazzurro. Durata? Almeno un anno: scadenza 2024.