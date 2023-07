Come racconta Calciomercato.com,arriverà a Milano martedì sera, ma nel frattempo i sostenitori nerazzurri hanno voluto chiarire la propria posizione e proprio a tal proposito si sono presentati in viale della Liberazione poco prima delle ore 18, arrivando pian piano alla spicciolata. A quel punto, il responsabile che cura per l'Inter i rapporti tra club e curva è sceso per parlare con i tifosi e per raccogliere quelle che sono state le richieste degli ultras.Questo il succo del discorso: "Cuadrado non ci piace, non lo discutiamo dal punto di vista tecnico, ma è lontano dai nostri valori. L'operazione ormai è conclusa, ma prima che metta piede in campo vorremmo incontrarlo per chiarirgli tutte le differenze tra l'Inter e la Juventus, tra Milano e Torino, perché mai accetteremo gli atteggiamenti che si è concesso in bianconero". Dopo il confronto è arrivato l'ok del club e presto la Curva potrà chiarire a Cuadrado i propri punti di vista. Affare fatto, sotto tutti i punti di vista.