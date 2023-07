Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex CT dellaArturoha detto la sua sul passaggio all'dell'exJuan. Ecco le sue parole: "Quel che è certo è che non ha solo la tecnica e la capacità di essere determinante, ma anche la personalità e l’esperienza. A me aiutava soprattutto per il suo comportamento, così come potrà aiutare l’Inter nell’essere un esempio per aiutare i giovani a crescere: è aperto al dialogo con i suoi allenatori e lavora quotidianamente per aiutare il gruppo a raggiungere gli obiettivi. Insomma, ragiona sul "noi" e non sull'"io". Le prestazioni di un top player come lui faranno sì che i tifosi lo rispetteranno e lo ameranno".