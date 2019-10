Juan Cuadrado, ala della Juventus, ha parlato ai microfoni di Canale 5 dopo la vittoria per 3-0 contro il Bayer Leverkusen in Champions League. Queste le sue dichiarazioni:



LA PARTITA - "Sono contento e orgoglioso della partita che ha fatto la squadra, ci stiamo avvicinando a quanto vuole il mister".



LA PRESTAZIONE - "Oggi abbiamo fatto una prestazione bellissima, abbiamo sofferto a inizio partita, ma alla fine abbiamo preso in mano una partita e abbiamo fatto il risultato di cui abbiamo parlato tra di noi".



INTER - "L'Inter è una grandissima squadra, ha giocatori importanti, ha tutto per essere lì con noi per lo scudetto. Faremo di tutto per restare nei primi posti, dobbiamo lavorare".