L’immagine di copertina della vittoria contro il Parma è interamente dedicata ad Alex Sandro, autore di una splendida doppietta, la prima da quando veste i colori della Juventus. Al suo fianco, o meglio, sull’altra fascia, Juan Cuadrado, uomo stagione della Juve. Due gol per il brasiliano, due assist per il colombiano, uno per lo stesso Alex Sandro e l’altro su calcio d’angolo, per l’incornata di De Ligt che ha spento le luci alla squadra di D’Aversa.



A più riprese abbiamo esaltato la centralità di Cuadrado in questa squadra. C’è una Juve con e una senza l’ex Fiorentina, frase che è diventata quasi un luogo comune per chi guarda la Vecchia Signora di partita in partita, anche se non c’è niente di più vero. Non solo è un incredibile assistman, 18 in totale quest’anno tra tutte le competizioni, ma è un rigoglioso creatore di gioco, regista aggiunto della manovra orchestrata da Andrea Pirlo. Per quanto riguarda i passaggi decisivi, è semplicemente il miglior difensore in Europa nei top 5 campionati.



