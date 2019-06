Juan Cuadrado può lasciare la Juventus in estate. Il colombiano va in scadenza nel 2020 e nelle prossime settimane incontrerà l'agente del calciatore Alessandro Lucci (procuratore anche di Mattia Perin, altro calciatore in uscita). Cuadrado piace molto al West Ham e la Juve sarebbe pronta a lasciare andare l'ex esterno di Chelsea e Fiorentina per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.