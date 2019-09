di Alessio Salerio

Juan Cuadrado è preoccupato, ma non troppo. Il suo contratto con la Juventus scade il 30 giugno del prossimo anno e i bianconeri non portano mai a scadenza i propri calciatori. Il futuro del colombiano, però, quasi sicuramente sarà ancora a Torino. Queste le dichiarazioni di Cuadrado dopo il pareggio in amichevole tra il Brasile e la sua Colombia: "Anche se ho solo un anno di contratto penso che resterò, perché sono contento di far parte della Juventus e molto grato al club. Spero che si trovi la soluzione migliore, sono nelle mani di Dio".



LA SITUAZIONE - Cuadrado è felice della Juventus, la Juventus e Maurizio Sarri sono felici di Cuadrado. Il tecnico apprezza la sua versatilità tattica e punta a utilizzarlo saltuariamente anche da terzino sulla fascia destro, oltre in posizione più avanzata nel tridente d'attacco o, eventualmente, da mezzala a centrocampo. Se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto entro il prossimo mercato di gennaio, nessuna ansia: il colombiano partirà soltanto di fronte a un'offerta oltre i 20 milioni di euro. Altrimenti, entro la prossima estate, si troverà un nuovo accordo per prolungare la scadenza oltre il 30 giugno 2020.