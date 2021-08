Prima la chiusura del mercato, poi i rinnovo di contratto. E' questa la strategia della Juventus, che ha messo in stand by la situazione legata a Dybala ma anche tutte quelle relative ai giocatori in scadenza nel 2022. Tra loro c'è anche, che ha iniziato la stagione da protagonista con un gol contro l'Udinese e per il quale la Juventus ha già raggiunto un accordo totale per il prolungamento. L'unico dettaglio da risolvere, secondo Calciomercato.com, è la durata del contratto: o biennale, o un anno con opzione per il secondo.