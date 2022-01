In bocca al lupo, Panita



La Colombia di @Cuadrado affronta il Perù#WCQ2022 pic.twitter.com/ijSaLx0yZc — JuventusFC (@juventusfc) January 28, 2022

Tempo di scendere in campo anche per Juan, che questa sera alle 22 (ora italiana) affronterà il Perù con la suain una delle gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2022. Immancabile il messaggio di "in bocca al lupo" della, che su Twitter ha dedicato un post anche all'esterno sudamericano, come già agli altri compagni impegnati con le rispettive selezioni. Eccolo di seguito: