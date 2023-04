Juan, a DAZN, parla così dopo Bologna-Juve."Sicuramente un po' di rammarico per la partita, era importante vincere. Abbiamo fatto tante occasioni, abbiamo creato, ma non siamo stati letali in area. Però un po' di arrabbiatura anche... Sicuramente a questi livelli, che non funzioni un monitor, perché prima c'era un fallo chiarissimo, rovina tutto il lavoro in campo. Lottiamo per vincere ma così è difficile".- "Condizionati dall'episodio? Ormai era già passato, siamo usciti in campo con la voglia di fare risultato. Non è un caso. Ci sono stati altri episodi con noi. Cerchiamo di andare avanti, anche loro sbagliano, è il calcio. Combattiamo fino alla fine""A volte prepari le partite, vai sotto e con la qualità e i giocatori che abbiamo, e con la forza del mister anche, proviamo a prenderci il risultato in una stagione difficile. Con la forza di tutti stiamo cercando di andare avanti, questa è la forza della Juve. Andare contro tutto. Dobbiamo fare questa strada fino alla fine"."Cosa servirà per il risultato? Mancano sicuramente tante partite, dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Penso che partita dopo partita abbiamo la qualità per fare risultato in queste gare che mancano".