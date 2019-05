di Mattia Carapelli

La freccia verso il futuro, un futuro senza la freccia: Juan Cuadrado è più in bilico che mai e, nel giorno del suo 31esimo compleanno, potrebbe disputare la sua ultima partita in maglia bianconera. Per quattro anni è stato uno degli uomini-simbolo di Max Allegri e l’addio del tecnico livornese ha aperto le porte anche al suo trasferimento. Il colombiano adesso attende di conoscere il nome del prossimo allenatore e la posizione della società: il suo contratto scadrà fra un anno e, fra rinnovo e possibile cessione, si è aperta anche la strada di un clamoroso ritorno. CUADRADO NELL'AFFARE CHIESA - Cuadrado di nuovo a Firenze, nella città che l’ha visto consacrarsi e in cui - proprio agli ordini di Vincenzo Montella - ha disputato la sua migliore stagione in carriera (15 gol in tutte le competizioni nel 2013-14): sull’asse Fiorentina-Juve l’idea è stata già accennata, sul presupposto di inserire proprio l’esterno bianconero nella trattativa per portare a Torino Federico Chiesa. Tutto dipenderà ovviamente dalla salvezza dei viola, che oggi saranno impegnati in un match ad alta tensione contro il Genoa. In caso di esito positivo, lo stesso Montella si muoverebbe in prima persona per convincere Juan a tornare al Franchi. Una soluzione che potrebbe anche essere temporanea, in modo da permettere al giocatore di recuperare al meglio dal grave infortunio al menisco subito a dicembre. L’agente Alessandro Lucci, da parte sua, è al lavoro da tempo, perché Cuadrado a 31 anni e con un contratto in scadenza rappresenta un’occasione di mercato per diversi club europei. La Juve studia il da farsi, con Chiesa sempre nel mirino e una pazza idea che porta a Firenze.