"Chissà se Pirlo, interprete sublime del ruolo, ci ha pensato. E’ come se, non trovando un degno successore, abbia deciso di disegnare e immaginare la Juve senza regista classico. Calcio dinamico e complicato, perché serve una corsa infinita e non esiste un modulo codificato. Due soli mediani, il gioco viene sviluppato totalmente sulle corsie esterne, dove si traduce l’idea bianconera. Chi porta su palla, costruisce e pennella con il contagiri? Juan Cuadrado, il playmaker occulto, gran protagonista nel derby di sabato. Ha ribaltato il Toro con la forza di un uragano. Un gol annullato con un gran tiro da fuori, il doppio assist per McKennie e Bonucci, ma non solo. Il colombiano ha tirato fuori un partitone, dimostrando maturità e completezza tattica. Non è più l’esterno dribblomane e individualista che ai tempi della Fiorentina veniva criticato perché non passava mai la palla. Ora gioca al servizio della squadra come se ne fosse il cervello e l’anima, delocalizzata sulla linea laterale". Così il Corriere dello Sport esalta Juan Cuadrado, lui regista occulto e preziosissimo per la Juve. Sono già 7 gli assist dall’inizio della nuova stagione in tutte le competizioni: meglio di lui in Europa solo Kane del Tottenham (11) e De Bruyne del Manchester City (10).