32 anni appena compiuti, 7 trofei vinti con la Juventus. Juan Cuadrado ha sempre conquistato la fiducia, in silenzio, di tutti gli allenatori passati sulla panchina bianconera. Fedelissimo di Allegri, ha convinto anche Sarri, conscio e soddisfatto della sua grande duttilità. Un jolly a disposizione della Juve, che ha prolungato lo scorso novembre fino al 2022, ma che comunque resta in allerta per il futuro. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il club non lo considera incedibile, da jolly sul campo può tornare utile sul mercato come preziosa pedina di scambio. In ogni caso, Cuadrado ha le idee chiare: continuare mano per mano con la Vecchia Signora.