Mentre in casa Juve si attende con ansia quelli che saranno gli sviluppi riguardanti l'inchiesta Prisma, la dirigenza della Continassa continua allo stesso tempo a progettare e a lavorare per il futuro. Anche il mercato resta un tema cruciale, dove ci sono diverse situazioni da perfezionare e da sistemare. Una di queste riguarda il futuro di Juan, che appare giorno dopo giorno. Il contratto del colombiano andrà infatti in scadenza a giugno del 2023 e al momento nessuna delle parti ha fatto passi in avanti per tentare di prolungare i rapporti.- Questo spinge ovviamente la Vecchia Signora a guardasri attorno e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, due nuovi profili sono finiti sotto la lente di ingrandimento degli uomini di mercato di Madama. I profili corrispondono ai nomi di, entrambi papabili e con caratteristiche che fanno al caso di Allegri.