Juan Cuadrado oggi si gode la gioia per essere stato decisivo nella vittoria della finale per il 3° posto in Copa America contro il Peru. L'esterno destro della Juventus è stato uno dei leader della Colombia e ora è pronto a tornare in Italia per il raduno della settimana entrante, nuovamente agli ordini di mister Allegri dopo oltre due anni di distanza. Cuadrado, ricorda il Corriere dello Sport,la trattativa tra la dirigenza bianconera e il procuratore Alessandro Lucci va avanti da tempo.