Juan Cuadrado è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv pochi minuti prima dell'inizio del Derby Juventus-Torino: "Sicuramente sarà una partita difficile, sappiamo cosa vuol dire il derby, servirà determinazione per vincere. È una gara speciale, dobbiamo cercare di alzare sempre il livello e iniziare una striscia positiva che ci manca in campionato. Speriamo di cominciare da oggi. Dal Torino ci aspettiamo che giochi bene la palla, cercheranno di cambiare modulo e dovremo stare attenti a quello che proporranno stasera, dovremo posizionarci bene e far valere le nostre qualità".