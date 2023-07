Affare ormai fatto, anche se non tutti l'hanno digerito subito. Ieri, infatti, un centinaio di ultrà si sono presentati sotto la sede ma, dopo la mediazione condotta da un funzionario societario, hanno deciso per il rompete le righe senza neanche srotolare lo striscione preparato, scrive Tuttosport. Perché? Il compromesso è stato trovato sulla promessa di incontrare Cuadrado per mettere un punto sul passato e spiegare al colombiano cosa sia l’interismo e che si dovrà guadagnare in campo il rispetto di chi, fino all’ultima stagione, l’ha sempre mal sopportato. Da Repubblica emerge anche la frase chiave della missione: