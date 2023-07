Intervenuto ai canali ufficiali dell'Inter, il colombiano Cuadrado ha parlato anche di quelle che sono state le offerte di mercato ricevute in questi giorni.'Avevo tante offerte, l’Italia però è una seconda casa per me. La mia famiglia è molto legata a questo paese, c’era la possibilità di rimanere qui con una grandissima squadra, considerando la storia di questo Club'.