Nell'ampia intervista rilasciata ai microfoni di As, l'ex giocatore della Juve Juan Cuadrado ha parlato delle sensazioni che sta provando e della sua voglia di continuare a giocare ad alti livelli.'Ho ancora passione, forza, mi sento bene. Sarebbe una bella sfida, un traguardo. Se Dio mi darà la forza per esserci, da parte mia darò il 150% per essere nelle migliori condizioni e lascerò decidere allo staff tecnico'.