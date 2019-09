La Juventus ha pareggiato per 2-2 in casa dell'Atletico Madrid nell'esordio stagione in Champions League. Queste tutte le curiosità statistiche della partita:



"Nonostante un finale che priva i bianconeri di tre punti meritati, la partita di ieri presenta - anche nei facts post gara - alcuni spunti interessanti, e incoraggianti.



Su tutti, la #StatOfTheGame di oggi: L'Atlético Madrid ha subito un gol in casa in Champions per la prima volta da ottobre 2018 contro il Club Brugge (3 clean sheets da allora). Peraltro, la rete di Cuadrado è stata la prima segnata dalla Juventus in trasferta all'Atletico Madrid.



GLI ALTRI FACTS



Matuidi ha segnato entrambi i suoi due gol in Champions League per la Juventus a Madrid (contro Real e Atletico). Cinque degli ultimi sei gol di Blaise in Champions sono arrivati in trasferta. Questo è il primo di testa nella competizione.



Quarto gol di Juan Cuadrado in Champions League, tutti sono arrivati in trasferta.



Gonzalo Higuain ha fornito almeno un assist in ognuna delle ultime sei edizioni di Champions a cui ha partecipato.



La Juventus ha subito 9 degli ultimi 12 gol in Champions League su palla inattiva, gli ultimi 3 tutti di testa, e ha subito quattro dei cinque gol in questa stagione su sviluppo di palla inattiva.



Solo due volte in un match di Champions League la Juventus ha subito più degli 8 tiri nello specchio concessi oggi all'Atletico: nove contro il Bayern nell'aprile 2013 e 11 contro il Bayern nell'ottobre 2005".