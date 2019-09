Doveva giocare da terzino, e invece eccolo lì. Juan Cuadrado, nella partita contro l'Atletico, quasi la decideva da esterno d'attacco. Non aggiunto, ma prima scelta, pure se 'costretta' dall'infortunio di Douglas Costa. Il colombiano si è dimostrato la carta vincente: il sudamericano, infatti, può aiutare Maurizio Sarri a fare qualcosa di diverso, sicuramente in fase difensiva, dove la Juve si rinchiude in un 4-4-2 dinamico e meno 'aperto' alle scorribande avversarie. Ecco che allora, gerarchie e storie possono cambiare: ora Juan è sì un'aggiunta, però in termini offensivi. Ha scavalcato Dybala e Bernardeschi, ora costretti a rincorrere pure lui. E il suo impiego da terzino si limiterà solo a eventuali necessità...