Lo Shanghia Shenhua ci ha provato anche per Juan Cuadrado. Il club cinese, secondo Tuttosport ha trovato l'intesa con la Juventus, ma il giocatore, seppur tentato dai 10 milioni annui offerti di ingaggio, ha per ora declinato la proposta preferendo rimanere in Europa. L'esterno colombiano potrebbe ora rinnovare con i bianconeri, decidendo di arretrare nel progetto di Maurizio Sarri: non più ala offensiva, ma terzino tuttofare. E allora, dal quartier generale della Continassa preparano le pratiche: Cuadrado è pronto ad allungare il proprio rapporto con la Signora fino al 2022. Un modo per garantirsi fiducia e passione. Ancora.