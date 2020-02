Cambiar tutto per non cambiare nulla. E Cuadrado, in questo, è sicuramente un maestro. Come racconta Calciomercato.com, il colombiano è il giocatore che più ha convinto Sarri nel corso di questi mesi bianconeri. Ma l'ha fatto soprattutto dopo Napoli-Juve. Il motivo? Il tecnico ha capito che un assetto tattico come quello con il trequartista, almeno per ora, non s'ha da fare. E finché non rientra Costa, è Juan l'esterno di cui più si fida.



MERCATO - Ma com'è cambiato il mercato con questa scelta? Per CM, il primo segnale è arrivato sul mancato affare De Sciglio-Kurzawa. Il terzino ex Milan è rimasto per quei motivi di campo che hanno prevalso sul bilancio, nonostante lo scambio ormai fatto tra il Psg e la Juve. E' rimasto dunque Mattia, aspettando Danilo e spostando Cuadrado di nuovo in attacco.