Altra prestazione positiva di Weah; questo il commento della Gazzetta dello Sport: "Il più pericoloso, almeno nella prima parte del match, e conferma le buone indicazioni emerse nella tournée americana contro Milan e Real: sulla destra può raccogliere da subito l’eredità di Cuadrado. Anche perché in passato il figlio di George veniva spesso etichettato come ala dai pochi gol nei piedi, mentre alla Juve da quinto di fascia può fare quello che più gli riesce: correre avanti e indietro. Bene pure in fase difensiva, dove spegne sul nascere le (poche) velleità di Bakker. Giocherà tanto, praticamente sempre"