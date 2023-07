L'ex giocatore della Juve, Juan Cuadrado, ha rilasciato delle dichiaraizoni ai microfoni di As, dove ha parlato di quello che sarà il suo futuro.'Sono molto tranquillo, sto pensando bene a cosa è meglio, chiedendo aiuto a Dio. Qui c'è il mio agente Andrey Martínez che era in Europa ed è appena arrivato per parlare delle varie situazioni. Ovviamente ci sono opzioni e andremo ad analizzare qual è la migliore'.