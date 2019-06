Non è più un segreto che il futuro diallasia in bilico. Come vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane , l’agente dell’esterno colombiano Alessandro Lucci incontrerà la dirigenza bianconera per fare il punto della situazione, visto il contratto in scadenza fra un anno. Senza rinnovo, sarà cessione: un bivio ben chiaro nella mente di Fabio Paratici che lavora da tempo ad un nuovo innesto sulla fascia e al contempo riflette sulla migliore soluzione per Cuadrado. Che potrebbe rimanere in Serie A: non solo, secondo Don Balón in questi giorni il classe ’88 è diventato un obiettivo concreto anche per ildi Carlo Ancelotti.