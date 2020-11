Alvaro Morata ci mette i gol, Juan Cuadrado ci mette l'umorismo. Dopo la partita vinta ieri sera dalla Juventus per 4-1 sul campo del Ferencvaros, l'esterno colombiano ha pubblicato su Instagram sul pullman insieme al centravanti spagnolo, trascinatore dell'attacco juventino in questo inizio stagione. Cuadrado, sempre allegro e gioviale, nonché molto religioso, ha ringraziato Dio per i 3 punti e poi ha lanciato una battuta la compagno di squadra: "E finalmente non era fuorigioco!". No, Morata ormai segna in posizione regolare, e la Juve cambia marcia.