Juan Cuadrado ha giocato nella nottata italiana con la sua Colombia in trasferta contro il Cile, in un match valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. La partita è finita 2-2 ed è stata piuttosto difficile per i cafeteros, rimontati dopo l'iniziale vantaggio e costretti ad acciuffare il definitivo pareggio nel recupero. Cuadrado è stato in campo per tutti i 90', agendo da mezzala nel 4-3-3. E dopo la gara ha pubblicato tre foto su Instagram con il messaggio "Manteniamo sempre fede e carattere, questo è un punto importante! Onore e gloria al Signore Gesù".