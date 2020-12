La Juventus ha scoperto di avere un nuovo leader oltre ai vari Chiellini, Bonucci, Buffon e Ronaldo. Stiamo parlando di Juan Cuadrado, fedelissimo di Andrea Pirlo e sicurezza nel ruolo di terzino, da cui ha fornito la bellezza di 8 assist in 14 presenze stagionali. Il colombiano è diventato un punto fermo della squadra, imprescindibile per il tecnico bianconero, e la Juventus sta iniziando a pensare alla questione contrattuale. Infatti, come riporta Tuttosport, il club ha intrapreso i lavori per il rinnovo del contratto di Cuadrado, attualmente in scadenza nel 2022.