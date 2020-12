1









Juan Cuadrado espulso. E' bastato un fallo al 18esimo minuto della gara contro la Fiorentina per vedere Juan Cuadrado chiudere in anticipo la sua partita per via di un duro intervento ai danni di Biraghi. Entrata con il piede a martello e rosso diretto dopo il check del Var, perché l'arbitro La Penna aveva inizialmente estratto il cartellino giallo. Un episodio chiaro, che però ricalca uno visto appena 7 giorni fa, che ha sempre Cuadrado come protagonista: è stato infatti lui a subire un brutto fallo di De Roon, ma il centrocampista dell'Atalanta non fu sanzionato nello stesso modo...



E la rabbia della Juve aumenta. Nella nostra gallery tutti i commenti dei tifosi.