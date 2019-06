Se non parte, deve rinnovare. E siccome di offerte all'altezza non ne sono arrivate, Juan Cuadrado ha dato l'ok alla Juventus per allungare il contratto di una stagione. Il suo nome resta tra quelli cerchiati in rosso sulla lista dei possibili partenti, intanto è pronto a firmare al rientro dalla Copa America il rinnovo fino al 30 giugno 2021. Che non significa ancora incedibilità, anche se Maurizio Sarri pensa di rilanciare l'esperimento di Max Allegri: provare Cuadrado terzino destro, come alternativa pronta in casa al partente Joao Cancelo.