Tutto 'Cuadra'. Tutto torna. Anzi: ritorna. Perché il rapporto tra la Juve e Cuadrado è un continuo incontrarsi a metà strada: sul campo - dove il colombiano ha sempre risposto presente alle richieste diverse e discontinue dei propri allenatori - e poi in sede di trattativa, nella quale la chiarezza è sempre stata il primo tassello di un rapporto limpido e trasparente. Per questo, altamente funzionale.



VALUTAZIONI - La storia di Cuadrado non è quella del figliol prodigo, ma di una conferma meritata sul campo. Non ci sono 'parabole', stavolta: c'è un percorso lineare di chi si è sempre fatto trovare pronto e affidabile. Sul finire della scorsa stagione, l'esterno era d'accordo con il suo agente, Alessandro Lucci: ci fosse stata l'opportunità di partire, qualche offerta importante sarebbe stata valutata con molta attenzione. Certo, c'era la Juve al primo posto, l'idea di restare e lottare per una maglia, però gli anni (e gli infortuni) avevano portato Juan a fare determinate valutazioni. Poi, la richiesta dei bianconeri: restare e occupare uno slot da terzino. Che Cuadrado può farlo, pure con incredibili margini di crescita. RINNOVO - E' stato scegliersi, ancora. Farlo con razionalità e misurando le proprie possibilità. Juan ha rifiutato una maxi offerta dello Shanghai (che poi ha virato su El Shaarawy), l'ha fatto per la Juve. Che ora risponderà con una proposta di livello, più o meno sulle stesse cifre di oggi, e cioè sui 3 milioni. Contatti fitti tra Paratici e Lucci negli ultimi mesi, messaggi e telefonate che si sono intensificate pure nelle ultime settimane. Praticamente, ci siamo. Cuadrado vola sulla fascia e anche verso il rinnovo.