Il primo era un esubero, l'altro un'alternativa da esterno d'attacco a vari Ronaldo, Douglas, Bernardeschi... Oggi Blaise Matuidi e Juan Cuadrado sono diventati due giocatori fondamentali per Sarri: il primo è la mezz'ala che tiene in piedi tutta la catena di sinistra, il colombiano è tornato alle origini giocando da terzino al posto di Danilo e De Sciglio infortunati.



C'E' TEMPO - I due giocatori in comune hanno la data di scadenza del contratto: 2020. Per il colombiano c'è già l'accordo sul rinnovo e manca solo l'annuncio; per il francese, invece, secondo La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici inizierà a pensare alla situazione con l'inizio del nuovo anno.



URGENZA - Altri due anni di contratto invece per Wojciech Szczesny, con il quale, però, il club vorrebbe mettersi il prima possibile seduti al tavolo per trattare il rinnovo. Il motivo? Un ruolo troppo importante per rischiare che possa andare in scadenza e rimanere scoperti.