Mario Mandzukic e Juan Cuadrado vogliono restare alla Juventus. I due bianconeri hanno ricevuto offerte della Cina, quella per il colombiano da addirittura 10 milioni di euro a stagione. Entrambi, però, hanno detto di no. Vogliono inziare gli allenamenti con Maurizio Sarri e dimostrare che loro possono far parte di questo gruppo. Anche Gonzalo Higuain cercherà di convincere Sarri a restare. Riusciranno a fargli cambiare idea?