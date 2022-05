Quella di domani sera sarà una sfida che richiederà un grande dispendio di energie fisiche e mentali. Ecco perchè, sarà fondamentale arrivare al 'Derby d'Italia' nelle migliori condizioni possibile sia a livello fisico ma soprattutto sotto il punto di vista mentale. Ci ha pensato il veterano Juan Cuadrado a stemperare la tensione all'interno dell'ambiente juventino e lo ha fatto grazie ad uno scherzo divertente che ha visto come 'vittima' l'ex terzino di Roma e Cagliari Luca Pellegrini. Nel video caricato sui social dalla Juventus infatti, si vede il colombiano entrare all'interno della palestra a ritmo di musica che, prima si avvicina a passi svelti alle spalle di Pellegrini, poi gli lancia un oggetto apparentemente simile ad una pallina da tennis ma di colore nero. Luca non ci sta e si dirige verso l'ex Viola scambiando qualche battuta. Il tutto è ovviamente accaduto in modo sarcastico e scherzoso, con la Juve che scrive: 'Mai dare le spalle a Cuadrado'. I tifosi juventini godono nel vedere questo clima di serenità e sperano che possa essere di buon auspicio in vista di domani.