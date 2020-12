Juan Cuadrado si è dimostrato essere l'uomo in più della Juventus. Il calciatore, grazie alla sua versatilità e alle sue doti, è sempre apprezzato e messo in campo regolarmente dagli allenatori che siedono sulla panchina bianconera. Secondo quanto raccolto dai dati Opta: Cuadrado è il difensore che nel 2020 ha realizzato più passaggi riusciti nella metà campo avversaria, 1044. L'esterno colombiano ha conquistato la centralità anche all'interno del progetto di Pirlo e per questo è presumibile che il ruolo di Cuadrado sarà fondamentale anche nel 2021 della Juventus.