Da una parte Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, dall'altra Giorgio Chiellini e. I dubbi e le certezze di una Juventus che continua a pianificare il futuro. Ne faranno sicuramente parte gli ultimi due, che presto rinnoveranno i loro rispettivi contratti; qualche problema in più, invece, per quanto riguarda il futuro dell'argentino e di CR7: tutti e due sono in scadenza nel 2022 ma il loro futuro è ancora in bilico.- E' tuto pronto, invece, per quello di Cuadrado: come racconta Calciomercato.com infatti il giocatore firmerà il prolungamento per allungare il contratto di un'altra stagione dal 2022 al 2023. La firma è solo una formalità, perché. Inoltre, all'agente di Cuadrado Alessandro Lucci spetterà una quota di 400mila euro in caso di conferma del colombiano anche nel 2022/23.- Del resto è difficile privarsi di un Cuadrado così. Quasi impossibile. Da anni il colombiano è un punto fermo della Juve: passano gli anni, cambiano gli allenatori e i compagni ma la fascia destra è sempre la sua., soprattutto se dovesse giocare con un 4-2-3-1 o con un attacco a tre. Cuadrado e la Juve andranno avanti insieme, tutto pronto per il rinnovo.